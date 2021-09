Villa Falkenhorst startet in das Herbstprogramm

Die Villa Falkenhorst präsentiert das Programm für Herbst und Winter 2021. Im Mittelpunkt des umfangreichen Kulturprogrammes steht die Ausstellung „Lange Heimkehr“, die ab 30. September zu sehen ist.

Ein weiterer Schwerpunkt sind die Salonvorträge in Kooperation mit der Volkshochschule Bludenz, die einmal monatlich am Mittwochvormittag unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung präsentieren und zu Austausch und Diskurs einladen.

Die Förderung junger Künstlerinnen und Künstler lag und liegt dem Verein Villa Falkenhorst besonders am Herzen: über das Format „Junge Künstler stellen sich vor“, das ausgewählten Studierenden eine erste große Bühne bietet, als Austragungsort des Abschlusskonzertes „Side by Side“ der Feldkircher Streichertage oder durch die Einladung an aufstrebende Ensembles wie z.B. das Raclette Quartett aus München.