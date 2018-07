Vilimsky-Aussagen: Weiter Schweigen von der Regierungsbank

Zu den Alkoholismus-Vorwürfen und Rücktrittsaufforderungen von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky gegenüber EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist weiter keinem ÖVP-Regierungsmitglied ein kritischer Kommentar zu entlocken.

Jarolim hat sich “fremd” entschuldigt

Jarolim dagegen schreibt in einem der APA übermittelten Brief an Juncker, er wolle sich “aufgrund jüngster, zunehmend peinlicher werdender Auf- und Ausfälligkeiten einzelner österreichischer Politiker sowie der völlig fehlenden Reaktion anderer an sich Verantwortlicher” beim Kommissionspräsidenten “für die entstandenen Unzumutbarkeiten und Grobheiten ‘fremd’ entschuldigen”. Auch deshalb, weil es für ihn kaum nachvollziehbar sei, “dass an sich zuständige Kräfte – wie etwa ein Regierungschef – zu derartiger Unzumutbarkeit ebenso schweigen, wie dies leider auch zu anderen wesentlichen Fragen geschehen ist.”