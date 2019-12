Viktorsberger musikalische Vorfreude auf Weihnachten

Musikverein mit Adventkonzert in Klosterkirche St.Viktor

Viktorsberg. Die Musik zur Advent – und Weihnachtszeit bietet ein breites Spektrum an Facetten. Manchmal für die Kinder zeigt sie sich gerne von ihrer fröhlichen Seite, für die Erwachsenen gerne auch mal besinnlich – einen Aspekt erfüllt sie wohl immer jenen der festlich-feierlichen Seite. Genau diese unterschiedliche Nuancen behandelte auch der Musikverein Viktorsberg bei seinem Adventkonzert im Kloster zum heiligen Viktor – gleichzeitig dem Namensgeber der Gemeinde. Die Jungmusik Röthis-Viktorsberg zeigte unter der Leitung von Reinhard Ellensohn ihre jugendliche Musikfreude mit Stücken wie „500 Miles“ oder “Feliz Navidad“. Das große Orchester des Musikverein setzte dann vor allem auf die feierliche Karte. Unter der wie immer hervorragenden Leitung von Monika Barcsai präsentierte man Stücke wie „Halleluja“, „One Moment in Time“ bis hin zu „Imagine“ oder „White Christmas“. Die enge Atmosphäre des kleinen Kirchenschiffs – das im Übrigen bis auf den letzten Platz belegt war – unterstützte die musikalischen Anliegen sowohl des Nachwuchses, als auch der Erwachsenen. Ergänzt wurden die wohltuenden Klänge für die Ohren mit kleinen Texten, die von den Musiker persönlich vorgetragen wurden. Diese sollten meist Freude ausdrücken, bisweilen aber auch zum Nachdenken anregen. Nach dem verklungenen Konzertreigen erhielten alle Besucher eine kleine Papierrolle voller Adventgedanken mit auf den Heimweg, um die instrumentale Sprache der Musiker auch in Worten zu manifestieren. CEG