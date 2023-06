Viktoria Bregenz holte den „Pott“

Bregenz. Im Fernduell mit dem FC Schlins behielt der Tabellenführer der 1. Landesklasse, Viktoria Bregenz, die Nerven und holte auf eigenem Platz die nötigen Punkte, um sich zum Meister zu krönen.

Die Kicker von Rohrtechnik Kirchmann RW Langen leisteten vor 400 Zuschauern zwar erbitterten Widerstand, konnten jedoch den 2:1-Sieg der Bodenseestädter, die sich im Verlauf der Meisterschaft nur einmal geschlagen geben mussten, nicht abwenden. Goalgetter Tarkan Parlak erzielte in Minute 47 mit seinem 30. Saisontreffer das 1:0 für die Hausherren, Adam Arsanov sorgte mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Aleksandar Djordjevic per Freistoß kam zu spät. Nach dem Schlusspfiff kannte die Freude unter Spielern und Fans keine Grenzen, die Meisterfeier dauerte bis in die frühen Morgenstunden.