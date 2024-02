Viertelfinal-Ticket für die Pioneers Vorarlberg zum Greifen nahe

Im Heimspiel der Pre Play-off Serie kann die Stanley-Mannschaft mit einem Sieg im Westderby gegen Innsbruck die Sensation fixieren.

Es ist alles für das Spiel des Jahres angerichtet. Nach einem beeindruckenden Start in die Serie konnten die BEMER Pioneers Vorarlberg am Sonntag Spiel 1 in Innsbruck mit einem überzeugenden 3:6-Sieg für sich entscheiden. Nun können sie vor den heimischen Fans den Einzug ins Viertelfinale fixieren.



Die Mannschaft ist der Star

Die Mannschaft zeigte in Innsbruck eine bemerkenswerte Energie und einen unbeugsamen Siegeswillen, was sich besonders in den ersten 40 Minuten des Spiels zeigte. Das Team brillierte auf dem Eis, und die Tore kamen von allen vier Linien, was ein wesentlicher Erfolgsfaktor war. Torhüter David Madlener leistete wichtige Abwehrparaden und trug damit maßgeblich zum ersten Pre-Playoff-Sieg in der Geschichte des Vereins bei. Insgesamt war es eine geschlossene und starke Teamleistung, die Lust auf mehr macht.

Der Liveticker mit Videos, Fotos, Daten vom Spiel Pioneers Vorarlberg vs Innsbruck

Das war der Liveticker vom 1. Spiel HC Innsbruck vs Pioneers Vorarlberg

Viertelfinal-Einzug vor den eigenen Fans

Für das kommende Spiel vor heimischem Publikum streben die Pioneers eine ähnlich starke Leistung an. "Unsere mentale Stärke war gestern unsere größte Waffe. Wir haben als Einheit gespielt und fast alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Innsbruck wird alles reinwerfen, es wird ein Kampf." so Headcoach Stanley. Das Heimspiel bietet die perfekte Gelegenheit für die Mannschaft, vor den eigenen Fans zu glänzen, die Serie mit einem weiteren Sieg abzuschließen und den Aufstieg ins Viertelfinale klarzumachen.



Onlinetickets

Der Ticketvorverkauf für das Westderby läuft bereits sehr gut an. Ihr wollt euren Lieblingssitzplatz? Dann kauft JETZT im Onlineshop eure Tickets, bevor alle Sitzplätze ausverkauft sind. Außerdem könnt ihr so im Vergleich zur Abendkassa € 2 / Ticket sparen.

BEMER Pioneers Vorarlberg - HC Innsbruck Dienstag

Vorarlberghalle Feldkirch, 19.30 Uhr, LIVE AUF VORARLBERG ONLINE

Bereits gespielt:

HC Innsbruck – Bemer Pioneers Vorarlberg 3:6