Vierpunktespiel für die Truppe von Emanuel Ditzer

In der 14. Runde der WHA MEISTERLIGA ist der SSV Dornbirn Schoren bei Schlusslicht Füchse in der Obersteiermark zu Gast.

Mit einem Auswärtserfolg kann sich der zuletzt von Spielabsagen arg gebeutelte Schulsportverein im Mittelfeld der Liga etablieren.

Nach zuletzt ligaübergreifend fünf Spielabsagen geht es für die Handballerinnen des SSV Dornbirn Schoren am Samstag (19 Uhr) in die Sporthalle Trofaiach. Die gastgebenden BT Füchse Powersports warten bereits seit dem 2. Oktober auf ein Erfolgserlebnis in der WHA MEISTERLIGA und sind auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

„Für beide Teams geht es um alles. Bruck/Trofaiach kämpft gegen den Abstieg. Wir wollen mit einem Auswärtssieg den Abstand auf das Tabellenende vergrößern“, so SSV-Cheftrainer Emanuel Ditzer. Denn nur zwei Punkte trennen den Achten aus der Messestadt und den Letzten aus der Obersteiermark.

„Aus einer gesicherten Abwehr heraus wollen wir mit der ersten und zweiten Welle zu Torerfolgen kommen. Ansonsten ist Geduld im Angriffsspiel gefragt. Uns mangelt es an Spielpraxis. Und auch diese Woche konnten wir coronabedingt erstmals am Donnerstag trainieren“, sagt der 45-jährige ehemalige Teamspieler, der zuletzt vor knapp drei Monaten sein Team in einem Pflichtspiel coachte.

Am übernächsten Wochenende steht in der Messehalle ein Doppel gegen roomz JAGS WV an. Am Samstag, 12. Februar, soll zuerst um 19 Uhr das Nachtragsspiel im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA ausgetragen werden. Am Sonntag (20 Uhr) steht das Achtelfinalspiel im ÖHB-Cup gegen das Fusionsteam aus Wr. Neustadt und Vöslau auf dem Programm.

14. Runde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 5. Februar:

BT Füchse Powersports - SSV Dornbirn Schoren, Sporthalle Trofaiach, 19 Uhr.

Nachtragsspiel im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA, Samstag, 12. Februar:

SSV Dornbirn Schoren – roomz JAGS WV, Messehalle, 19 Uhr

Achtelfinale im ÖHB-Cup, Sonntag, 13. Februar: