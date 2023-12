Vierfachjackpot im Lotto: 4,5 Millionen Euro im Spiel

Der kommende Sonntag verspricht Spannung im Lotto: Ein Vierfachjackpot mit 4,5 Millionen Euro steht an. Zuvor gab es keinen Sechser, und die Gewinne der Mittwochsziehung verteilten sich.

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch konnte erneut kein Sechser ermittelt werden, was zum Vierfachjackpot am kommenden Sonntag führt. In diesem Jackpot liegen etwa 4,5 Millionen Euro. Unter den neun Vierfachjackpots in 2023 wurden sechs zu einem Fünfjackpot, darunter auch der letzte im August, der in Salzburg als Fünffachjackpot gewonnen wurde.