Vier Vertragsverlängerungen beim EHC Lustenau

Der Kader des EHC Lustenau nimmt immer mehr Gestalt an.

Neben den beiden Verteidigern Brian Connelly und Albert Krammer werden die Haberl-Brüder auch in der kommenden Saison für die Lustenauer auf Torejagd gehen.

Bereits in seiner ersten Saison zeigte Brian Connelly sein Können und organisierte die Verteidigung der Lustenauer. Der 35-jährige Amerikaner kam gesamt auf 33 Punkte und wird auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil der Lustenauer Hintermannschaft sein. Bereits in die dritte Saison im Dress des EHC Lustenau geht Albert Krammer. Der bullige Verteidiger wechselte in der Saison 2019/20 von Zell am See zu Lustenau und entwickelte sich zu einem sehr soliden Abwehrspieler.

Sowohl Dominic als auch Lucas Haberl verlängerten ihre Verträge bei den Lustenauern. Die aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Stürmer können auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Der 25-jährige Dominic absolvierte alle Nachwuchsteams beim EHC Lustenau ehe er in der Saison 2016/17 zu den Bulldogs Dornbirn wechselte. Seit der Saison 2019/20 schnürt er jedoch wieder die Schuhe für seinen Stammverein. In der letzten Saison erzielte er sieben Tore und neun Assists. Sein jüngerer Bruder Lucas absolvierte die gleichen Stationen und war in der letzten Saison für drei Tore und sechs Assists verantwortlich.