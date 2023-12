Vier Verletzte und Totalsperre nach Kollision in Feldkirch

Am Dienstagabend kam es zu einer Kollision in Feldkirch. Vier Verletzte wurden in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

Am 12.12.2023 gegen 22:40 Uhr fuhr ein 41-jähriger Fahrzeuglenker in Feldkirch entlang der Nofler Straße in Richtung Ketschelenstraße. Zur selben Zeit fuhr ein weiterer Pk-Lenker, welcher drei Personen mitführte, in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und geriet im Kreuzungsbereich aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Kollision und Totalsperre

Dabei kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle beteiligten Personen unbestimmten Grades verletzt und in verschiedene Krankenhäuser transportiert. Der Unfall führte in der Zeit von 22:40 bis 01:20 Uhr zu einer Totalsperre.

Im Einsatz befanden sich:

30 Personen der umliegenden Feuerwehr mit vier Fahrzeugen,

12 Personen des Roten Kreuzes mit fünf Fahrzeugen

Zwei Personen des Landes-Straßenbauamtes mit zwei Fahrzeugen

Beamte der Bundespolizei und Sicherheitswache Feldkirch

Sachverständiger