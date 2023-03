"Vier-Tage-Woche nicht einfach drüberstülpen"

Tim Mittelberger, Vorstandsmitglied der Jungen Wirtschaft Vorarlberg, warnt davor, die Vier-Tage-Woche einfach für alle Branchen einzuführen.

Der Arbeitsmarkt ist in Bewegung, der Mangel an Arbeitskräften macht den Unternehmen in allen Branchen zu schaffen. Gründe sind, dass einerseits die Teilzeitarbeit, die vor allem von Frauen ausgeübt wird, andererseits aber auch der Wunsch von immer mehr Menschen, weniger zu arbeiten. Bei Vorarlberg LIVE sprach Marc Springer mit dem Vorstandsmitglied der Jungen Wirtschaft Vorarlberg, Tim Mittelberger (Dorfelektriker), darüber, wie die jungen Unternehmer zum Thema stehen.