Vier-Tage-Woche als Arbeitsmodell der Zukunft?

Die Vier-Tage-Woche wird schon länger im Tourismus-Bereich diskutiert. Nun fordert auch die SPÖ eine staatlich geförderte Vier-Tage-Woche.

Die SPÖ hat ihre Forderung nach einer staatlich geförderten Vier-Tage-Woche erneuert. "Während andere Länder längst zeitgemäße Arbeitszeitmodelle testen, herrscht bei uns noch eine Arbeitszeitkultur wie im letzten Jahrhundert", beklagte Sozialsprecher Josef Muchitsch am Dienstag in einer Aussendung. Vor diesem Hintergrund sei es höchste Zeit, die Umsetzung einer freiwilligen Vier-Tage-Woche voranzutreiben und entsprechende Pilotprojekte in die Wege zu leiten.