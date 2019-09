Vier Tage Musik „intensiv“

STALLEHR Von der Harmoniemusik Stallehr – Bings – Radin besuchten 8 Jungmusikanten das Musikseminar des Blasmusik-Bezirkes Bludenz.

In der letzten Ferienwoche bot der Blasmusik-Bezirk Bludenz wieder ein Jungbläserseminar an und beachtliche 84 Teilnehmer rückten dazu in das Schulsportheim in Tschagguns ein. Vier Tage lang wurden die Nachwuchsmusiker von ihren Musiklehrern im praktischen Spiel, Theorie und heuer erstmals auch im Dirigieren fortgebildet. Zum Satzspiel kam noch das Orchesterspiel dazu, welches wohl die größte Herausforderung für alle war. Beim Abschlusskonzert konnten sich die Familien und die verantwortlichen der Musikkapellen vom Leistungszuwachs ihrer Jungmusikanten live überzeugen und gratulierten den Musiklehrern und Musikanten mit kräftigem Applaus und „Zugabe“ Rufen.