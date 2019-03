Vier-Punktespiel für Feldkirchs Handballer

Feldkirchs Landesligaherren empfangen am Samstagabend in einem wichtigen Spiel im Kampf um den Abstieg die Mannschaft vom SC Vöhringen.

Aktuell stehen die Montfortstädter mit 13 Punkten auf dem 11. Tabellenrang. In der Regel gelten die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 12, 13 und 14 jeder Staffel als Direktabsteiger in die Bezirksliga. Obwohl bei derzeitigem Stand die Blau-Weißen am sicheren Ufer sind, gilt es in den letzten 6 Spielen nochmals so viele Punkte wie möglich zu holen, da es am Ende auch auf die Absteiger der Württembergliga Süd ankommt, wie viele tatsächlich absteigen. „Wenn wir bis zum Saisonende auf Platz 11 bleiben, müssen wir bis zum Schluss auf die Entwicklung in der Württembergliga Süd abwarten, wie viele tatsächlich in unsere Staffel absteigen. Mit dem 10. Tabellenrang würden wir jedoch ganz sicher den Klassenerhalt schaffen“, so der sportliche Leiter Bernhard Grissmann. Noch fehlen den Montfortstädter also 5 Punkte, um nicht bis zum Saisonende zittern zu müssen. Bereits am Samstag könnten Springhetti & Co. wichtige Zähler auf dem eigenen Konto verbuchen. Trainer Zoltan Balogh wird auf den gesamten Kader zurückgreifen können.