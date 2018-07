Vier Projekte auf einen Streich

Es tut sich etwas in Düns. Kürzlich wurden die vier aktuellsten Projekte öffentlich den Bürgern präsentiert: Dorfhaus, Sportplatz, Beschilderung und Wohnmobilabstellplatz auf dem Madrisa-Gelände.

DÜNS An der Präsentation „Vier Projekte für Düns“ im Madrisagebäude nahmen viele interessierte Mitbürger teil. Die Projektverantwortlichen – Bürgermeister Gerold Mähr (Projekt „Dorfhus“), Gemeindevertreter Andreas Egger (Sportplatz), Vizebürgermeister Robert Mähr (Beschilderung) und Gemeindevertreter Mario Egger (Zukunft Madrisagelände/Wohnmobilstellplatz) erklärten Details der einzelnen Projekte. Ebenso nahmen David Steindl (Dorner & Matt), Wilfried Keckeis (Adler & Partner) sowie Robert Gohm (stv. Obmann Konsumgenossenschaft) an der Präsentation teil.

Knapp ein halbes Jahr hat sich eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Schnifis, Düns und Dünserberg mit der einheitlichen Beschilderung in der Region auseinandergesetzt. Das Ziel war es, Schilder zu kreieren, die ein einheitliches Design aufweisen und die jeweilige Gemeinde trotzdem eigenständig erkennen lassen. Abgeleitet vom schon bestehenden Dreiklang-Logo wurden mit Unterstützung des Grafikbüros Ölz neue Straßen-, Hausnummern- und Hinweisschilder gestaltet. Dabei erhält jede Gemeinde eine eigene Farbgebung, aber das gemeinsame Design ist klar erkennbar.

Der Abriss des 20 x 20m großen Flachdachteils im Madrisa-Gelände steht bevor. Der Abbruch soll noch heuer bis September erfolgen. Zu dem an dieser Stelle geplanten Stellplatz für Wohnmobile wurden nähere Details erläutert, deren konkrete Umsetzung aber noch nicht feststeht. Der Wohnmobilstellplatz soll Madrisa heißen und im Rahmen von Dreiklang und in Campingforen beworben werden. Der Dorfladen wird eingebunden, hier werden Stellplätze zugeteilt und Gäste können sich mit Nahrungsmitteln versorgen. Der Wohnmobilstellplatz mit mehreren Stellplätzen soll zumindest Strom, Wasser und Sanitärräume enthalten, möglich ist auch ein Verleih von Elektrofahrrädern und mehr. HE