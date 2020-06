Vier neue Patenschaften für den Wildpark

Tierbezogene Geldspenden bleiben wichtiges Standbein für Feldkircher Zoo

Feldkirch. „Paulina“ heißt ab sofort eine der Wildschweinbachen des Feldkircher Wildparks. Karol Rogulski, seines Zeichens Marketingleiter der Planungs – und Baufirma Trimana mit Sitz in Vorarlberg und Liechtenstein, griff bei der Namensgebung des Borstenviehs auf den seiner eigenen Tochter zurück. Der Satteinser Familienbetrieb Vaschauner, der sich in Sachen Gartenservice und Hausmeisterarbeiten spezialisiert hat sich für die Patenschaft für ein Mufflonschaf entschieden. Inhaber Ingo Vaschauner, der selbst leidenschaftlicher Tierbesitzer ist, taufte das Schaf zusammen mit Gattin Maria und Sohn Elias für den Namen „Muffli“. Auch ein zweites Mufflonschaf hat nun mit „Ellie“ einen neuen Namen sowie Tierpaten. Übernommen wurde diese von Sebastian, Susi Leupold sowie ihren beiden Sprösslingen Tim und Leo. Gerade während der Schwangerschaft, aber auch danach sind die vier regelrechte Stammgäste im Wildpark und so lag ihnen eine spezielle Förderung besonders am Herzen. Cornelia und Gernot Tamegger dürfen sich hingegen ab sofort als Dammwildtierpaten nennen. Bei der Namensfindung für „Rosa“ orientierte sich Cornelia an ihrer Großmutter.