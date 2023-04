Vier Mannschaften kämpfen um zwei Podestplätze

AKA Vorarlberg U-15-Mannschaft hat einen Podiumsrang im Visier.

Kopf an Kopf-Rennen um die noch zwei verbliebenen Podestplätze hinter dem „Fast“-Meister AKA RB Salzburg in der ÖFB-Nachwuchsmeisterschaft der Unter-15-Jährigen. Vorarlbergs jüngste Talente sind mit den Alterskollegen von Rapid Wien und Sturm Graz mit jeweils 35 Punkten auf Reichweite eines Podiumsrang, AKA Tirol hat nur einen Zähler Rückstand auf das Trio. Im Westderby in Innsbruck rettet der Hohenemser Fabio Ebner mit seinem zehnten Saisontreffer der U-15-Mannschaft vom Ländle ein 1:1-Auswärtsremis. Die U-18-Elf gewann gegen das Schlusslicht Tirol mit 3:2, führte durch Treffer von Muhammed Canazlar, Luca Maximilian Wieser und Tamar Crnkic nach 52 Minuten schon mit 3:0. Spiel und den Torschützen-Führenden Mauro Hämmerle aus Lauterach verloren die Unter-16-Jährigen. Der sechzehnfache Torjäger wurde bei seinem Debüt nach langer Verletzungspause wegen einer Unsportlichkeit ausgeschlossen. Nach der 0:2-Niederlage fiel die U-16-Truppe auf den siebenten Tabellenplatz zurück. Am Mittwoch folgen für die drei heimischen Akademie-Mannschaften die Heimspiele gegen die Alterskollegen von Austria Wien. Beginn 11/bzw. 13.15 Uhr auf dem Viktoriaplatz in Bregenz.