Vier Leichen in Mittelfranken gefunden

In Gunzenhausen in der bayrischen Region Mittelfranken sind eine Mutter und ihre drei Kinder tot aufgefunden worden.

Vater schwer verletzt

Der 31-Jährige sei wohl aus dem dritten Stock des Gebäudes in Gunzenhausen gesprungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein Verwandter hatte den Angaben zufolge den Schwerverletzten vor dem neunstöckigen Haus gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht und noch am Vormittag operiert. Er sei derzeit nicht ansprechbar, sagte der Sprecher.