Vier Kilometer Linien – Sanierung der Sporthalle im Reichenfeld erfolgreich abgeschlossen

Die Ausgangslage war klar: Der Boden der Sporthalle Reichenfeld hatte sich im Laufe der Jahre stark abgenutzt. Immer häufiger mussten kleinere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Im Zuge der Überlegungen zur besten Sanierungsvariante fiel die Entscheidung für den Ersatz des bestehenden Holzparkettbodens durch einen Kunststoffbelag, einen sogenannten Polyurethanboden (PU), der als sehr langlebig, abrieb- und rissfest gilt sowie eine hohe Elastizität aufweist und damit vor allem in Sportstätten einen sehr guten Ruf genießt.

Die Kosten für die notwendige Sanierung beliefen sich auf rund 300.000 Euro. „Moderne und zeitgemäße Sportstätten sind die Basis für erfolgreiche Sportvereine und für den wichtigen Schulsport“, betont die zuständige Sportstadträtin und Vizebürgermeisterin Gudrun Petz-Bechter. „Mit der Investition in den neuen Bodenbelag der Reichenfeldhalle trägt die Stadt Feldkirch der Tatsache Rechnung, dass Sportvereine – und Vereine insgesamt – besonders wichtig für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft sind.“, so Petz-Bechter weiter.