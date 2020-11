Vier Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Dank einer aufmerksamen Nachbarin, konnte die Polizei in der Nacht auf Montag in Klaus vier Einbrecher auf frischer Tat ertappen und festnehmen.

In der Nacht vom Sonntag, den 15.11., auf Montag, den den 16.11., sind vier Männer im Alter von 19, 20, 21 und 27 Jahren, alle rumänische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in Österreich in ein Einfamilienhaus in Klaus eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten das leerstehende Haus nach Wertgegenständen und wurden auch fündig.