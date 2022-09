Vier BMX-Klassensiege in Goldach

Goldach (dk). Mit vier Siegen im Gepäck kehrte das Bludenzer BMX-Sparkassenteam vom 6. Lauf zur Deutschschweizer Meisterschaft aus Goldach (SUI) in die Alpenstadt zurück.

Dem nicht genug erreichten mit Janik Oppel, Adrian Dovjak, Nico Gesson, Samuel Meitz, Fabian Caser und Mario Jantsch sechs weitere Riders das Finale und fuhren in die Top-8. Laura Fercher und Emil Oppel gewannen das B- bzw. das C-Finale. Insgesamt standen in Goldach 23 Riders aus Bludenz am Gate. Wir gratulieren der gesamten Mannschaft inkl. dem Trainerteam!