Vier Bludenzer Sportler in Peking auf Medaillenjagd

Bludenz. Ganze zwölf Einzelsportler*innen aus Vorarlberg gehen bei den Olympischen Spielen in Peking auf Medaillenjagd.

Mit Alessandro Hämmerle, Julian Lüftner (beide Snowboard-Cross), Thomas Steu und Yannick Müller (beide Rodel-Doppelsitzer) gehen dabei gleich vier Bludenzer Athleten an den Start.

106 österreichische Athlet*innen treten 2022 bei den Olympischen Winterspielen in Peking gegen ihre Konkurrenten aus aller Welt an. Zwölf davon stammen aus Vorarlberg und mit vier Sportlern ist auch die Alpenstadt in China besonders gut vertreten. „Ich wünsche allen Wintersportler*innen, welche die Möglichkeit haben, bei Olympia anzutreten, viel Glück. Es gehört eine Menge Fleiß und Training dazu, um in Peking dabei sein zu können. Natürlich drücke ich Julian, Alessandro, Thomas und Yannick ganz besonders die Daumen“, erklärt Bürgermeister Simon Tschann.

Der gebürtige Tiroler Julian Lüftner (29), der seit Jahren in Bludenz wohnt und in Vorarlberg trainiert, feiert in Peking sein Olympia-Debüt. Das Ticket dafür sicherte er sich mit einem dritten Rang in Krasnoyarsk. Der Snowboarder tritt im Snowboard-Cross gegen den, ebenfalls in Bludenz lebenden, Montafoner Alessandro Hämmerle an.

Für den Wahl-Bludenzer Alessandro Hämmerle (28) ist es bereits die dritte Olympia-Teilnahme. Nach Rang 17 in Sotschi und Platz sieben in Pyeongchang hofft der Snowboardcrosser heuer auf olympisches Edelmetall. Und die Chancen stehen gut. 2021 war sein Jahr. Ganze fünf Weltcupsiege, die dritte SBX-Kristallkugel in Folge und WM-Silber konnte er sich in der vergangenen Saison sichern. Bei zwei Bewerben kann Hämmerle sein Können in Peking unter Beweis stellen. (Einzel: 10. Februar 2022 um 7 Uhr und Mixed: 12. Februar, um 3 Uhr).

Ebenfalls Erfahrung mit der Teilnahme an olympischen Winterspielen hat Rodler Thomas Steu (27). 2018 verfehlte der Rodler mit Teamkollege Lorenz Koller als Vierter nur knapp die Bronzemedaille. Trotz Verletzungen konnte er in den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge im Doppelsitzer verbuchen. Unter anderem beendete Steu die vergangene Saison als Weltmeister in der Teamstaffel und Gesamtweltcupsieger. Die Chance auf eine Olympiamedaille hat er bei Doppelsitzerbewerb an seinem 28. Geburtstag, am 9. Februar, um 13.20 Uhr.

Als Olympia-Newcomer geht der 22-jährige Yannick Müller in Peking an den Start. Der Rodler tritt mit seinem Tiroler Teamkollegen Armin Frauscher ebenfalls im Doppelsitzer am 9. Februar an. Bei der Olympiageneralprobe in Yanqing konnten sich die beiden Athleten Rang vier sichern.

Steckbriefe:

Julian Lüftner

Alter: 29 Jahre

Wohnort: Bludenz

Größte Erfolge: Sieg Feldberg/2018, dritter Platz in Krasnoyarsk 2022

Bewerb: Snowboardcross

Austragungsdatum: 10. Februar 2022

Alessandro Hämmerle

Alter: 28 Jahre

Wohnort: Bludenz

Größte Erfolge: Zwei Olympia-Teilnahmen (Sotschi und Pyeongchan), 3-facher SBX-Gesamtweltcupsieger

Bewerb: Snowboardcross (Einzel/Mixed)

Austragungsdatum: 10. und 12. Februar 2022

Thomas Steu

Alter: 27 Jahre

Wohnort: Bludenz

Größte Erfolge: Vierter Platz bei Olympia 2018, Gesamtweltcupsieger

Bewerb: Rodel-Doppelsitzer im Team mit Lorenz Koller

Austragungsdatum: 9. Februar 2022