Vier Bludenzer bei Olympia: Empfang für Peking-Helden

Steu, Müller, Lüftner und Hämmerle sind wieder zurück im Ländle. Am Freitag wurden sie feierlich in Bludenz empfangen.

Empfang vor dem Rathaus

Bereits bei den Olympischen Spielen selbst verhinderte Corona große Zuschauermassen. Auch ein großer Emfang am Bahnhof mit der Bevölkerung musste ausfallen. Die Sportler, die bei Olympia einige Medaillen ins Ländle holten, wurden vor dem Rathaus zurück in der Heimat begrüßt. Neben Wegbegleitern, Freunden und Bürgermeister Simon Tschann waren auch Landesrätin Martina Rüscher und Landesrat Christian Gantner vor Ort in der Alpenstadt. Musikalisch empfangen wurden die Sportler von der Bürgermusik Bludenz.

Gold, Silber und Bronze

Erste Olympia-Medaille seit Jahren

Für die Stadt Bludenz war es nach Bronze im Jahr 1992 bei den Spielen in Albertville (Andrea Tagwerker, Rodeln) der erste Olympia-Medaillengewinn eines ihrer Bewohner nach 30 Jahren. Die vier Sportler sind aktuell in Bludenz - dem "Tor zum Montafon" - wohnhaft. Steu und Müller wurden in Bludenz geboren, Lüftner in Tirol. Der in der Schweiz gebürtige Hämmerle wuchs im Montafon auf. Daher findet am Abend in Gaschurn erneut ein Empfang für "Izzi" statt. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) will ihm dort das Sportehrenzeichen des Landes überreichen.