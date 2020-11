Vier Bezirksteams hatten Grund zur Freude

Der FC Schwarzenberg sowie die 1b-Mannschaften aus Fußach, Bregenz und Gaißau überwintern auf Platz eins.

Auch in den anderen Ligen mischen Mannschaften aus dem Bezirk vorne mit und haben somit im Frühling noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die nächsthöhere Leistungsstufe. So der intemann FC Lauterach (2.) in der VN.at-Eliteliga, der Eco-Park FC Hörbranz (2.) und der FC Sport Haschko Sulzberg (4.) in der Landesliga, der Fliesen Jams FC Riefensberg (2.) und der SV Gaißau (3.) in der 1. Landesklasse, der FC Raiffeisen Au (2.) in der 2. Landesklasse, der Klimatechnik Sparber FC Krumbach (3.) in der 3. Landesklasse sowie das 1c-Team des intemann FC Lauterach (2.) in der 4. Landesklasse.