Vielversprechendes Debüt von US-Girl Catherine Nolan

Beim 3:2-Testsieg gegen FFC Widnau gab die Neuerwerbung aus Amerika, Catherine Nolan im Dress der Ladies vom FC Dornbirn ein 90-minütiges Debüt. Sie hat einen guten Eindruck hinterlassen.

Am 6. März konnten die Ladies FC Dornbirn den ersten US Neuzugang begrüßen.

Die 21-jährige Mittelfeldspielerin Catherine Nolan traf rechtzeitig vor dem Start in die Rückrunde ein und hat noch genügend Zeit Team und Spielweise der Spielerinnen kennenzulernen.

Nolan ist eine erfahrene College Spielerin, die in den vergangenen 4 Jahren für die Mannschaft der Johnson & Wales University , NY, ihrer Kickschuhe schnürte. In dieser Zeit kam sie zu 40 Einsätzen, in denen sie mit 8 Toren und 10 Assists ihren Beitrag zum Einzug ins Finale leistete. Davor spielte sie für das Team des Central Moriches Hot Shots Club und konnte auch dort mit ihren Leistungen punkten.