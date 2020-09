Vielseitiges Mobilwochen-Programm in Rankweil

Von 5. bis 13. September findet die Mobilwoche 2020 mit vielen landesweiten Aktionen statt. In Rankweil können Bürgerinnen das CARUSO Carsharing in Rankweil kostenlos testen.

Während der Mobilwoche können Interessierte in verschiedenen Gemeinden, so auch in Rankweil, einfach und unkompliziert CARUSO Carsharing bis zu drei Stunden lang kostenlos testen. Die BürgerInnen können sich direkt beim Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil melden, wenn sie an der Testaktion interessiert sind. Die Gemeinde legt schließlich einen Mobilwochen-Zugang im CARUSO-System an und bucht das Fahrzeug für die Interessentin/ den Interessenten für den entsprechenden Zeitraum. Der oder die Lenker/in erhält schließlich eine CARUSO-Karte, eine kleine Einweisung ins Elektroauto und unterschreibt den Testvertrag.