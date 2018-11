Vielseitig – Verbindend – Voices

Landesjugendchor entzückte im Götzner AmBach

Götzis. Warum das aktuelle Programm des Landesjugendchor Voices „connecting voices“ (verbindende Stimmen) heißt entzieht sich zwar sogar der Kenntnis der Sänger, wie die beiden Moderatoren auf der Bühne mitteilten und damit das Publikum damit zum Schmunzeln brachten. Wie so oft aber, ist die Überschrift gar nicht so wichtig, sondern viel mehr der Inhalt und da ist mit dem Namen des Chors „Voices“, übersetzt „Stimmen“ eigentlich schon sehr viel gesagt. Der Chor überzeugt mit einem wirklich imposanten Bild der zahlreichen jungen aber gleichzeitig stimmgewaltigen Sänger. Übertroffen wird es nur von der dynamischen Klanggewalt. Im Programm präsentierte man Stücke aus verschiedenen Zeiten, von unterschiedlichsten Orten der Welt und in mehreren Sprachen. Seit 15 Jahren besteht „Voices“ mittlerweile, mehr als genug Zeit um sich einen Namen zu machen und genug um den großen Saal des Götzner Kulturzentrums AmBach an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu füllen. Dem Ruf des energiegeladenen Nachwuchssänger waren auch zahlreichen Prominente gefolgt, allen voran Landeshauptmann Markus Wallner, der den Chor auch zu den 100 Jahr Feiern des Landes geladen hatte.