Vielschichtig und fleißig

Die Ausstellung von Konrad Honold zeichnet ein menschliches Bild des Künstlers

Zahlreiche Ausstellungsstücke wurden vom Vorarlberger Landesmuseum „ausgeliehen“, das den Großteil des künstlerischen Schaffens von Konrad Honold nach seinem Tod erhielt. Konrad Honold ist ein Beispiel für die gelebte Liebe zum Montafon. Das künstlerische und geistige Schaffen des Restaurators, Kunstschaffenden, Sammlers sowie des Obmanns des Heimatschutzvereins wurde von der Talschaft geprägt. „Menschen wie er haben die Institution in den Nachkriegsjahren geprägt und seinem Einsatz ist unter anderem der heutige Standort des Museums in Schruns zu verdanken“, erklärt der Leiter der Montafoner Museen Michael Kasper.

Und auch die beiden Ausstellungskuratorinnen Bianca Burger und Desiree Mangard gaben einen kurzen aber auch sehr schönen Einblick in das Leben des Künstlers. Mittels Schautafeln und Originalzitaten wird so ein Bild des Menschen und Künstlers Konrad Honold geschaffen. Als Familienmensch und Künstler wird so Konrad Honold in seinen zahlreichen Facetten nochmals lebendig. Zudem liegt auch ein Folder im Heimatmuseum auf, der einen Wegweiser zu den Werken Honolds durch das Montafon bietet. Als Künstler hat er besonders durch seine Fresken an öffentlichen Gebäuden und die von ihm gestalteten Wappen – großteils für die Montafoner Gemeinden – seine Spuren für alle noch heute sichtbar hinterlassen.