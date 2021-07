Vielfältiges Sommerprogramm der Offenen Jugendarbeit

Bludenz. Damit während der Sommerferien keine Langeweile aufkommt, warten bis September coole Aktionen auf alle Jugendlichen. Von Hüttenübernachtung über Kletterworkshop bis hin zum Mitmachzirkus ist alles dabei.

Die Sommerferien stehen vor der Türe und die Villa K. sorgt für jede Menge Action in den freien Wochen. „Die Villa K. ist besonders in den Ferienmonaten eine wichtige Anlaufstelle für die Jugendlichen“, betont Jugendstadträtin Catherine Muther. „Das abwechslungsreiche Programm lädt dazu ein, Handy & Co. zur Seite zu legen und sich an der frischen Luft zu betätigen.“

Das erste Highlight des Sommerprogramms ist die Mädchen-Hüttenübernachtung von 10. bis 11. Juli gefolgt von einem Ausflug in die area47 von 15. bis 17. Juli. In der darauffolgenden Woche kommen alle Klettermaxe beim Kletterworkshop auf ihre Kosten. In Zusammenarbeit mit dem aha steht dann am 28. Juli eine großflächige Flurreiningung an, gefolgt von Jugendcafé und ME ON STAGE-Treffen von 29. bis 31. Juli. Von 2. bis 15. August macht auch die Villa K. Sommerpause und startet am 19. August mit einem Mitmachzirkus beim Skaterplatz in Zusammenarbeit mit der Caritas voll durch.