Vielfältiges Musikwochenende in der Kirche

In der Pfarrkirche von Weiler finden am kommenden Wochenende zwei Konzert-Highlights statt.

Den Auftakt zum Musikwochenende in der Pfarrkirche von Weiler macht dabei am Samstag ein Konzertabend für alle Jungen und Junggebliebenen. Im Rahmen der Reihe “Songwriters Church” spielt die heimische Band “Wurlitzer West” und wird Songs aus den 80ern und 90ern zum Besten geben. „Mit diesen Konzerten möchten wir unseren Glauben, unsere Spiritualität in einer anderen Form zum Ausdruck bringen“, erklären die Organisatoren Reinhard Decker und Jacqueline Haller. Zudem will die Kirche damit die Türen auch für neue Menschen und Gedanken öffnen. Die „Songwriter Church“ soll zwei bis drei Mal im Jahr stattfinden und im Anschluss an die Konzerte wartet auf die Besucher auch ein kleiner bewirteter Ausklang. Zum Auftakt in das neue Format sorgt die Band “Wurlitzer West” aus Weiler am kommenden Samstag, 18. September ab 19.30 Uhr mit einem bunt gemischten Repertoire aus Chart-Klassikern, Evergreens, modernen Hits bis hin zum Austro-Pop für Stimmung in der Pfarrkirche.