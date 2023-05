Vielfältige Literatur im historischen Würbel-Areal in Bludenz

Bludenz. In der neuen Kulturstätte im Herzen von Bludenz gibt es im Mai und Juni buntes Literaturprogramm.

Am Dienstag, 16. Mai, präsentiert Franz Kabelka sein zwischen Polit-Thriller, Reiseroman und Romanze angesiedeltes aktuelles Buch „Kubanische Krokodile“, das seine Leserschaft bis zuletzt in Atem hält. Franz Kabelka, der seit 1981 als Lehrer und freier Schriftsteller in Feldkirch lebt, schreibt mit großer Kenntnis von Land und Leuten eine spannende Geschichte, deren Schauplatz Kuba im Jahr 2016 ist. Für lateinamerikanisches Flair sorgt an diesem Abend die Vorarlberger Kultband „Steps to Heaven“.