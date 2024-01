Vielfältige Events und starke Partnerschaften

Caravan – mobile Kulturprojekte blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Lustenau. Bevor es in die neue Kultursaison geht, blickt der Verein Verein Caravan – mobile Kulturprojekte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. „Besonders erfreulich war für uns die erfolgreiche Durchführung vieler zuvor verschobenen Veranstaltungen, wie etwa die Abende mit Omar Sarsam und Klaus Eckel“, betont Vereinsobmann Roman Zöhrer, der das Amt gemeinsam mit Lisa-Marie Berkmann als Nachfolger im Jahr 2020 von Willi Pramstaller und Gattin Angelika übernommen hat.

Im Fokus standen 2023 nicht nur internationale zeitgenössische Circus-Acts, sondern auch nationale Performances, die in Lustenau eine bedeutende Plattform fanden. „Die Vielfalt unserer Veranstaltungen spiegelte sich in Lesungen, Theaterstücken, Kabarett, zeitgenössischem Tanz und ausgewählten Konzerten wider“, ergänzt Lisa Marie-Berkmann.

Insgesamt konnte der Verein im vergangenen Jahr rund 58 Veranstaltungen mit 14.678 Besucherinnen und Besuchern durchführen. Davon fanden 47 Events im Freudenhaus Lustenau, sechs in verschiedenen Kulturhäusern in Vorarlberg und fünf Theaterperformances im öffentlichen Raum in Bregenz und Lustenau statt. „Der Circus, als unverkennbares Markenzeichen unseres Vereins Caravan, erhielt dabei gebührenden Raum und trug maßgeblich zur Einzigartigkeit unserer Events bei“, Berkmann weiter.