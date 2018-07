Vielfältig und live: Lochau am Bodensee lädt zur „8. Lochauer Nacht der Musik“

Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, heißt es bei der „8. Lochauer Nacht der Musik“.

Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, heißt es bei der „8. Lochauer Nacht der Musik“. ©Schallert

Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, heißt es bei der „8. Lochauer Nacht der Musik“. ©Schallert

Lochau. Stimmungsvolle Atmosphäre im attraktiven Ambiente der Gastgärten und Terrassen am Berg, im Dorf oder am See genießen, so heißt das Motto bei der „8. Lochauer Nacht der Musik“ am Donnerstag, dem 2. August, ab 19 Uhr in der Bodenseegemeinde.

Nach den großartigen Erfolgen in den letzten Jahren laden der Wirtschafts-, Tourismus- und Uferausschuss der Gemeinde zusammen mit den Lochauer Gastwirten erneut zu dieser einzigartigen Musiknacht – ein weiteres Highlight im Ferienveranstaltungskalender für die Lochauer und ihre Gäste. Da verbinden sich das bekannt gute gastronomische Angebot, die besondere Atmosphäre und das vielfältige Musikprogramm in den verschiedenen Lokalitäten zwischen Bodensee und Pfänder zum außergewöhnlichen Festgenuss. Kommen Sie und feiern Sie mit!

Elf Lokale – elf Musikgruppen

Elf Lokale nehmen in diesem Jahr an der achten Auflage der „Lochauer Nacht der Musik“ teil: Brauereigasthof Reiner mit den „Lochauer Bierblosn & den Stimmungsmachern Alfons und Germann“, Cafe & Restaurant Alte Fähre mit der „Jay Band“, Treff am See mit „Rheinstone & Sons“, Weltladen Leiblachtal mit dem Duo „Eva & Walter Kutzer“, Cafe Bar Central mit „The Rednexx“, Gasthaus Seibl mit „k. m. spezial and friends“, Gasthaus Messmer mit „Hard Again“, Pizzeria Ristorante Bäumle mit „Salvatore Figoni“, Seehotel Am Kaiserstrand/Badehaus mit „DJ Markus Hartmann“, Gasthof Wellenhof mit „Tschako & Fräulein Jäger“ sowie die neue Cafe Lounge Platz Hirsch mit „Snapshot“ und „DJ Lux“.

Und mit zwei Shuttlebussen geht es um einen Euro pro Fahrt mit Live-Musik mit „Chris Haslinger“ wieder bequem von Lokal zu Lokal. Unter www.lochau.at finden Sie den Fahrplan.

Mehr wissen – „8. Lochauer Nacht der Musik“ – das musikalische Angebot im Überblick:

Alte Fähre – „Jay Band“

Brauereigasthof Reiner – „Lochauer Bierblosn“

Gasthof Wellenhof – „Tschako & Fräulein Jäger“

Pizzeria Bäumle – „Salvatore Figoni“

Gasthaus Seibl – „k. m. special and friends“

Cafe Bar Central – „The Rednexx“

Seehotel Am Kaiserstrand/Badehaus – „DJ Markus Hartmann“

Treff am See – „Rheinstone & Sons“

Weltladen Leiblachtal – „Eva & Walter Kutzer“

Gasthaus Messmer – „Hard Again“