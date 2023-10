Vieles spricht für Favorit LASK Linz, aber Altach kann in Oberösterreich auch siegen

Die Rheindörfler wollen die Erfolgstendenz auch in Linz fortsetzen.

Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten drei Spiele gegen den SCR Altach – nur von März 2019 bis Juli 2021 mehr (6S in Folge). Der LASK kassierte in den letzten 14 BL-Duellen gegen Altach nie mehr als ein Gegentor und blieb in neun dieser 14 Spiele ohne Gegentor.

Der SCR Altach hält nach den ersten neun Spielen dieser Saison der Bundesliga bei 12 Punkten und damit bei mehr als doppelt so vielen wie zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison (5). Altach holte nur einmal mehr Punkte aus den ersten neun BL-Spielen – 2016/17 waren es 16 Punkte.

Der LASK blieb in den ersten fünf Heimspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (3S 2U) und holte aus diesen Spielen 11 Punkte – wie zuletzt 2020 (15, 5S). Der SCR Altach holte aus den ersten fünf Auswärtsspielen dieser BL-Saison sechs Punkte – nie mehr (zuvor 2014, 2016 und 2018 auch 6).

Der LASK ist in der Bundesliga seit vier Heimspielen ohne Gegentor – erstmals seit Dezember 2020 (ebenfalls 4) und kassierte in den ersten fünf Heimspielen nur ein Gegentor – wie zuvor nur 2020/21. Altach kassierte in den letzten vier BL-Auswärtsspielen nur zwei Gegentore und blieb zweimal ohne Gegentor.

Der SCR Altach erzielte 56% seiner Tore nach Standardsituationen (wie der Sturm Graz ) – kein Team mit einem höheren Anteil in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Der LASK kassierte nur ein Gegentor nach Standards – so wenige wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

LASK Linz – Cashpoint SCR Altach Sonntag

Linz, 14.30 Uhr, SR Julian Weinberger

Gegen den LASK will das Team von Joachim Standfest zum vierten Mal in Folge ungeschlagen bleiben.

Die Form stimmt beim SCR Altach. Nur in einem der letzten acht Pflichtspiele mussten sich Jäger und Co. geschlagen geben. Das Cup-Weiterkommen in Saalfelden miteingeschlossen, gelangen seit Mitte August vier Siege. Auch wenn das an der internen Zielsetzung nichts verändert hat – der Klassenerhalt soll in dieser Saison so schnell wie möglich in trockene Tücher gebracht werden – ist das Selbstvertrauen der Mannschaft aktuell spürbar.

Erster Auftritt in der Raiffeisen Arena

Dementsprechend möchte der SCRA am Sonntag nicht zum Sight-Seeing nach Linz reisen. Zum ersten Mal gastieren die Rheindörfler in der 19.000 Zuschauer fassenden Raiffeisen Arena, die Anfang des Jahres feierlich eröffnet wurde.

Mit etwas Altach-Sympathie kann man dabei durchaus von einem guten Omen sprechen, waren die Erst-Auftritte in Österreichs neuen Stadion in den zurückliegenden Jahren doch durchaus von Erfolg gekrönt. Als die Rheindörfler im März 2019 erstmals in der Generali Arena aufschlugen, konnte Austria Wien mit 3:1 geschlagen werden. Im Allianz Stadion von Rapid und unlängst im Hofmann Personal-Stadion von Blau-Weiß Linz gab es immerhin einen Punkt zu bejubeln.

Nuhiu kehrt zurück, Bähre fehlt gesperrt

Zugegebenermaßen haben diese Duelle aus der Vergangenheit nur wenig mit dem Spiel am Sonntag zu tun, trotzdem werden Standfests Mannen wieder alles daransetzen, um dem Favoriten aus der Stahlstadt ein Bein zu stellen. Personell kann Joachim Standfest wieder auf den zuletzt gesperrten Atdhe Nuhiu zurückgreifen. Dafür fehlt Mike Bähre nach seiner fünften gelben Karte in Hartberg. Ob der in dieser Woche neu verpflichtete Manuel Prietl bereits ein Thema für Sonntag ist, wird das Trainerteam nach den Eindrücken dieser Trainingswoche entscheiden.