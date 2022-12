Viele Viren mit ähnlichen Symptomen

Armin Fidler (Public-Health-Experte) war am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Grippewelle hat begonnen - und das wie von Experten erwartet früher als üblich. Grippewellen starten in unserer Region meistens erst im Dezember oder Anfang Jänner mit dem Höhepunkt im Februar. Seit Beginn dieser Woche konnte "ein massiver Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden", hieß es seitens der MedUni Wien. Währenddessen geht die Virusverbreitung von SARS-CoV-2 in den Abwasseranalysen wieder zurück. Die aus diesen Proben abgeleitete Reproduktionszahl liegt mit 1,14 deutlich über der Marke von 1,0, aber "bei abnehmender Tendenz", geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Update des Covid-Prognosekonsortiums hervor. Demnach kommt es in den kommenden zwei Wochen zu leicht steigender Bettenbelegung mit Infizierten auf den Normalstationen und zu gleichbleibender Auslastung in der Intensivpflege. Mit Armin Fidler sprach Magdalena Raos am Freitag über die Grippewelle und die aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg.