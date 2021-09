Viele VEU-Chancen, aber wieder nur ein Torerfolg

1:6-Heimniederlage der Lampert-Mannen gegen Rittner Buam.

Auch die Rittner Buam nahmen aus Feldkirch die vollen Punkte mit. Mit einer schlussendlich deutlichen 1:6 Niederlage ging am Dienstagabend die Begegnung mit den Südtirolern zu Ende. Wieder war die mangelnde Chancenverwertung mitentscheidend für die dritte Niederlage in Folge.

Die Hausherren erwischten einen guten Start und lieferten den Gästen ein Duell auf Augenhöhe. Nach ersten Angriffen der Südtiroler kamen die Feldkircher immer besser auf Touren und hatten durch Rosenberger und zweimal Stanley gute Möglichkeiten um in Führung zu gehen. Dennoch waren es wieder die Gegner die als erstes anschreiben. Goalgetter McGregor Sharp zeichnete sich für die Führung der Gäste verantwortlich. Nach Pass von Alex Frei schlenzte der Kanadier die Scheibe per Backhand Lupfer in die Maschen. Eine Powerplaychance kurz danach vergaben die Hausherren und da auch bei 5 gegen 5 am Eis keine weiteren Treffer fielen, blieb es bei der knappen Führung der Klobensteiner.

Im Mitteldrittel führten zwei weitere Gegentreffer die Montfortstädter schon Richtung Verliererstrasse. Zunächst war es Stefan Quinz der nach gut dreieinhalb Spielminuten einen Abwehrschnitzer der VEU eiskalt ausnutzte. Vollkommen alleine gelassen wurde er direkt vor Caffi von Pechlaner bedient und schoss trocken zur doppelten Führung für die Gäste ein. Die Buam blieben in diesem Abschnitt die aktivere Mannschaft und konnten in der 35 Spielminute durch Sharp einen weiteren Treffer nachlegen.

Mit dem 0:3 aus Sicht der Gastgeber ging es in den Schlußabschnitt. Die VEU Cracks gingen nach Wiederanpfiff sehr engagiert ans Werk und belohnten sich mit dem Anschlusstreffer im Powerplay. Kapitän Dylan Stanley hämmerte nach Pass von Marcell Revesz und Adrian Rosenberger die Scheibe in den Kasten von Rittengoalie Smith. Danach war die VEU weiter bemüht, aber zu harmlos im Abschluss. Auch ein weiteres Powerplay blieb ungenützt. In den letzten drei Spielminuten riskierten die Montfortstädter nochmals alles, fingen sich aber drei weitere Gegentreffer ein. Zunächst war es der US Amerikanische Verteidiger Zachery Osburn der das 1:4 erzielte, ehe die VEU in 6:4 Überzahl agierend ein Shorthanded Empty Net Goal zum 1:5 kassierte. Wieder war es Osburn der vollstreckte. Den Schlusspunkt setzte der Finne Jari Sailio mit einem weiteren Shorthander.

Damit heißt es weiter warten auf Heimpunkte für die VEU. Zunächst geht es aber am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsdoppel in Jesenice und Klagenfurt in der Fremde weiter.

Ritten bleibt auswärts ungeschlagen

Die Rittner Buam haben ihren starken Saisonstart prolongiert und sind nach dem 6:1-Sieg bei der BEMER VEU Feldkirch auch im dritten Auswärtsspiel als Sieger vom Eis gefahren. Für die auf Rang drei liegenden Südtiroler war es der fünfte Saisonsieg, der Zehnte im Rahmen der AHL gegen die Vorarlberger, die weiterhin mit nur zwei Punkten aus vier Spielen am vorletzten Tabellenplatz liegen. Vor knapp 600 Zuschauern zeigte sich Ritten offensiv deutlich effizienter, lag durch zwei Tore von MacGregor Sharp und Stefan Quinz zur Hälfte des Spiels mit 3:0 voran. Auf das zwischenzeitliche 1:3 durch Dylan Stanley (4./PP1) antworteten die Gäste mit drei Treffern in den letzten drei Minuten.