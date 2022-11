Viele schwarze Absichten und "Zwei grüne Leben"

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) und die ehemalige Staatssekretärin Ulrike Lunacek sind am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Wo werden in Vorarlberg ab dem nächsten Jahr Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt? Denn noch ist unklar, wie es mit der Praxis des 70-jährigen Benedikt-Johannes Hostenkamp weitergeh. Im August wird er in Pension gehen. Aber nicht nur diese Personalie wirft Fragen auf. Eine von Landesrätin Rüscher gemeinsam mit der Vorarlberger Ärztekammer und der ÖGK in Auftrag gegebene Studie soll Licht ins Dunkle bringen, wie groß der Bedarf an Ärzten im Land in acht Jahren tatsächlich sein soll. Und da wäre noch Corona: Die Vier-Tage-Impfwoche findet am Montag ihre Fortsetzung, richtet Rüscher aus. Impfungen gegen das Coronavirus würden am Montag und Dienstag in Dornbirn, am Mittwoch in Hard und am Donnerstag in Egg verabreicht werden. Derweil kämpft die Landesregierung mit Angriffen von Seiten der Opposition. FPÖ-Chef Bitschi war am Freitag zu Gast in der 500. Sendung von "Vorarlberg LIVE" und sparte nicht mit Kritik an der Volkspartei. In der Sendung verwies er auf eine von der FPÖ in Auftrag gegebene Umfrage, die einen Absturz der Volkspartei in der Sonntagsfrage auf unter 30 Prozent aufzeigt. "Anstatt mit schwindligen Umfragen aufzutauchen, sollte sich Christof Bitschi und die FPÖ besser auf die Arbeit im Landtag konzentrieren. Dort gibt es genug zu tun!", machte VP-Klubobmann Roland Frühstück seinem Ärger daraufhin Luft. Eine Reaktion ist am Montag auch von Martina Rüscher im Gespräch mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann zu erwarten.