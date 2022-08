"Viele Männer machen sich jünger"

Nina Hartmann sprach in "Vorarlberg LIVE" über ihren neuen Film und Dating-Apps.

Sie bezeichnet sich gerne als die „lustigste Tirolerin seit Hansi Hinterseer“. Heute, Freitag (21 Uhr) ist ihr neuer Film "Match Me If You Can“ im Open Air-Kino beim Poolbar Festival zu sehen. Am 30. September feiert sie mit ihrem fünften Kabarett-Soloprogramm „Endlich Hausfrau“ Vorarlberg-Premiere. Am Donnerstag war Nina Hartmann (40) zu Gast in der Sendung Vorarlberg LIVE.