"Viele Leute haben nur gegafft"

"Nur blöd geschaut"

Rettung behindert

Daniel Plaichner kennt diese Gedanken. Er ist Landesleiter der Wasserrettung in Vorarlberg. Bei deren Einsätzen sammeln sich immer wieder – wie etwa bei Auto-unfällen – Gaffer am Unfallort. Dann muss bei der Erstversorgung ein Sichtschutz aufgebaut werden. Das bindet unnötig Einsatzpersonal“, klagt der Experte.

Auch beim jüngsten Vorfall war das so. „Als die Wasserrettung kam, konnte sie den Mann gleich bergen“, erzählt Petra. „Aber die Polizei musste auch da erst Gaffer verscheuchen, damit Platz war.“ Sie hofft, dass sie mit ihren Erfahrungen etwas verändern kann. „Denn jeder kann in so eine Situation kommen. Und dann will man doch auch, dass einem geholfen und nicht gegafft wird.“