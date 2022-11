Viele Lacher bei Groß und Klein

Clown Pompo gastierte auf Einladung des Kulturvereins „illlitz“ im Pfarrsaal

Es war ein Nachmittag, der alle Erwartungen von seiten des Kulturvereins illlitz übertraf. Denn zu der Aufführung von Clown Pomp – alias Stefan Damm – kamen rund 120 Zuschauer, und allesamt waren am nach der einstündigen Aufführung begeistert. Gleich zu Beginn agierte der Kleinkünstler Clown Pompo bereits mit seinem jungen Publikum, indem er überhaupt zuerst einmal den Clown suchte, der ja angeblich im Schrunser Pfarrsaal am heutigen Tag auftreten sollte.

Die zahlreichen Kids – von zwei Jahren aufwärts – halfen dem tolpatschigen Kerl sodann gleich aus der Misere, indem sie ihm klarmachten, dass er doch selbst der Clown sei. Mit geringen Mitteln schaffte es Stefan Damm die kleinen Besucher sofort in seinen Bann zu ziehen. Sei es mit witzigen kleinen Einlagen oder abwechslungsreichen Jonglagen oder mit zart poetischen Tönen und kleinen akrobatischen Einlagen. In vielen Situationen band der das junge wie auch das ältere Publikum in seine Späße mit ein und ging auch spontan auf Zwischenrufe immer wieder mal ein. Dies brachte einfache, aber sehr erheiternde Situationskomik hervor, die die Herzen der rund 120 Zuschauer berührte und für viele Lacher sorgte. „Unser Kulturverein möchte ein breites Spektrum an Veranstaltungen bieten und auch die Kinder liegen uns sehr am Herzen“, erklärt der Obmann des Kulturvereins illlitz Hubert Sander, die Intention des Kinderprogramms.

So verstand des Clown Pompo an diesem Nachmittag die Kinder mit seinen Späßen und Clownerien in den Bann zu ziehen und sorgte auch für ungewohnte Wendungen. Auch die Authenzität mit der Stefan Damm den Clown an diesem Nachmittag mimte, sucht seinesgleichen und so entstand eine einzigartige Unterhaltungsshow, die sicherlich vielen Kids noch lange in Erinnerung bleiben wird.