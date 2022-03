Viele Hände machten Unrat ein Ende

Erstmals wieder gemeinsame Flurreinigung mit über 200 Teilnehmern voller Erfolg

FRASTANZ Insgesamt 23 verschiedene Gruppen, darunter zahlreiche Familien, über ein Dutzend Vereine und der Lebensraumausschuss der Marktgemeinde Frastanz machten sich mit grünen Müllsäcken, Handschuhen und Müllzangen auf den Weg. Zusammen kamen so weit über 200 Flurreinigungsteilnehmer zusammen, die eine halbe Tonne an Plastikflaschen, Dosen, Zigarettenstummeln, illegal weggeworfenen Müllsäcken und mehr einsammelten. Generationenübergreifend gelang es somit, das gesamte Gemeindegebiet von Müll zu befreien. Anschließend wurde ganze Unrat im Ortsgebiet und in den Parzellen fachgerecht von den Bauhofmitarbeitern entsorgt.