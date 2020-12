Viele „gestopfte Socken“ für die Ärmsten der Armen

Die Initiative „Tatendrang“ konnte mit ihrer Spendenaktion einen großen Erfolg erzielen.

Lustenau, Höchst Viele Menschen waren dem Aufruf nachgekommen, Socken mit dem Kleingeld, das vielleicht am Ende des Tages in der Hosentasche verweilt oder mit Münzen, die ganz unten in der Handtasche lauern, zu stopfen, damit die Not der Flüchtlinge auf Lesbos wenigstens etwas vermindert wird. So konnten bei der Begegnungsstätte W*ORT in Lustenau Gabi Hampson, Andrea Hollenstein und Christine Bösch-Vetter viele Spenden in Empfang nehmen und auch Michaela Müller wartete in Höchst nicht vergeblich auf Spendenfreudige. Die Bereitschaft so vieler Leute zeigt auch die Betroffenheit angesichts der Berichte vom Zeltlager Kara Tepe, wo derzeit etwa 7000 Flüchtlinge unter erbärmlichen Umständen leben müssen.