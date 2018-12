Viele Familien beim Advent in Arbogast

Stimmungsvolle Vorweihnachtszeit für Groß und Klein

Götzis Vergangenen Samstag fand erstmals ein Adventmarkt in St. Arbogast statt. Beim „Advent in Arbogast“ traf man sich gemütlich mit Freunden, bastelte mit Kindern oder sang in geselliger Runde mit Chorleiter Oskar Egle Advent- und Weihnachtslieder. Die Weihnachtsmärchen von „Frau Wolle“ faszinierten nicht nur die kleinsten Besucher. Und schon bei der Eröffnungsmesse mit Arbogast-Seelsorger Pepp Steinmetz und dem Kirchentrio Herz-Jesu aus Bregenz platze die Kapelle aus allen Nähten.