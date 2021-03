Viele Chancen der VEU, aber keine Tore und Punkte

VEU Feldkirch unterlag Gröden mit 0:5 und fiel in der Tabelle zurück.

Jacob Smith schafft für Gröden zweites Shutout in Folge

Jacob Smith hat dem HC Gherdeina valgardena.it mit 44 Saves den zweiten Shutout-Sieg in Folge ermöglicht. Die Südtiroler besiegten die VEU Feldkirch mit 5:0 und schoben sich dank ihres fünften Sieges in Serie vom elften auf den neunten Platz. Ihr Vorteil auf den ersten Nicht-Pre-Playoff-Platz (13. Fassa) beträgt weiterhin sechs Punkte, die Vorarlberger haben als Elfter nur fünf Punkte gut auf die Italiener. Entscheidend für Gröden waren jeweils die letzten zweieinhalb Minuten im ersten und zweiten Abschnitt – als dem Heimteam stets zwei Treffer gelangen. Fünf Spieler trugen sich schlussendlich in die Torschützenliste ein. Mathew Wilkins und Michael Sullmann Pilser kamen auf jeweils vier Scorerpunkte (1G|3A).



Alps Hockey League | Donnerstag, 4. März 2021:

HC Gherdeina valgardena.it – VEU Feldkirch 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Referees: BENVEGNU, MOSCHEN, Bedana, Piras.

Goals GHE: Wilkins (18./Sullmann Pilser), Pitschieler (19./Willeit), McGowan (38./Sullmann Pilser-Wilkins), Sullmann Pilser (40./McGowan-Wilkins), Glück (54./Sullmann Pilser-Wilkins)