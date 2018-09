Viele Abenteuer beim Kinderfest im Riedle

Ein grandioses Fest bei strahlendem Sonnenschein

Altach Während die Eltern, Omas und Opas sich bei einem Stück Kuchen entspannten, vergnügten sich die zahlreichen Kinder auf der riesigen Hüpfburg, ließen sich als Schmetterling oder Tiger schminken oder erfreuten sich am Zügle fahren oder Bogenschießen. Und wer wissen wollte, wie es bei der Polizei so zugeht, konnte bei einem Quiz mitmachen und wurde mit einem Kinderpolizeiausweis belohnt.

Ein Highlight in diesem Jahr war sicher der Besuch von Clown Pompo der die Kinder nicht nur mit Luftballonfiguren begeisterte. „Wir veranstalten das Fest für die ganze Familie, so geht der Sommer perfekt zu Ende und die Kinder haben die Möglichkeit sich einen Tag vor Schulbeginn zu treffen“, so die Veranstalter vom Kameradschaftsbund und von BeOne.

Das bereits zum dritten Mal veranstaltete Fest wurde von vielen Gönnern unterstützt. Allen voran von der Polizei, den Pfadfindern und der Feuerwehr. Bei den Bogenschützen konnte die Zielsicherheit überprüft werden, Raika, Sparkasse und der Tischtennisverein ließen es sich ebenfalls nicht nehmen das Fest zu unterstützen. Und so gab es Hindernisläufe, Kinderschminken, Bastelstationen, Sackhüpfen und vieles mehr.

Dieses Jahr lautete das Motto „Dorf Olympiade – Dabei sein ist alles!“ und genau so war es auch. „Mir hat das Eierlaufen und das Tischtennisspielen am besten gefallen“, lacht die 5jährige Lena und schon geht`s weiter zum Zügle fahren. Der Elternverein Altach hat sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Alte Spiele wie z.B. Tempelhüpfen, Mikado, oder Juckseilspringen wurden in Eigenregie hergestellt und die Kids konnten die Spiele, die die Eltern früher spielten ausprobieren.