Viel Theater an der VS Oberdorf

Die Oberdorfer Volksschule ist Partnerschule des Vorarlberger Landestheaters.

Dornbirn. „Wow – so einen Workshop könnten wir jeden Tag machen!“, meint die neunjährige Nevena, nachdem sie mit ihrer Klasse einen halben Vormittag mit der Theaterpädagogin Nina Fritsch verbracht hat. Auf dem Programm standen Pantomime, theaterpädagogische Gruppenspiele, Improvisation, Bewegungsübungen und vieles mehr. Die Schüler schlüpften in verschiedene Rollen und waren dabei abwechselnd Akteure und Beobachter. Vor allem durften sie ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen. „Bei einem Spiel mussten wir uns für Dinge eine Rolle ausdenken – das war sehr lustig“, erzählt Shabir. Leonhard hingegen hatte am meisten Spaß beim „Samurai-Spiel.“

Klassenzimmer-Theater

Etwa zur gleichen Zeit bekamen die Schüler der ersten Klasse überraschend Besuch. Und das von einer „waschechten Prinzessin“. Sie erklärte den Kindern, dass sie die zweite Prinzessin sei aber lieber die erste wäre. „Ich habe eine Aufgabe für euch. Habt ihr schon einmal eine Prinzessin entführt?“ suchte sie sich unter den Volksschülern Verbündete, die ihr helfen sollten an den Palastwachen vorbeizukommen. „Wir sollten zum Beispiel einen Schlüssel klauen“, erzählt Estelle, 6 Jahre. Manche ihrer Mitschüler waren von dem überraschenden Besuch der Schauspielerin Rahel Jankowski, alias „zweite Prinzessin“, so überrumpelt, dass sie sich zuerst weiter ihren Rechenaufgaben widmeten. Andere, wie Fabian oder Maria waren sofort begeistert, so unvermittelt zu Darstellern in einem Klassenzimmer-Theaterstück zu werden.

Neue Partnerschaft

Sowohl der theaterpädagogische Workshop als auch das interaktive Theater-Abenteuer sind eingebettet in eine Kooperation zwischen dem Vorarlberger Landestheater und der Volksschule Dornbirn Oberdorf. Als bisher einzige Volksschule ist die VS Oberdorf eine der neuen Partnerschulen des Landestheaters. „Schule+Theater=Partnerschaft“ lautet das Motto dieser Initiative, die im Mai 2019 gestartet ist. „Das gemeinsame Ziel ist es, Schülern eine aktive Begegnung mit der Vielfalt des Theaters zu ermöglichen, um einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen kulturellen Bildung zu leisten“, erklärt Nina Fritsch. Beide Projektpartner möchten dabei die jeweils andere Realität näher kennenlernen. „Mit ist es ein Anliegen, dass kreative Fächer und kulturelle Bildung an unserer Schule nicht zu kurz kommen“, betont der Leiter der VS Oberdorf Christian Pernsteiner. Das Theater wiederum profitiert von den Begegnungen mit jungen Menschen, aus denen neue theaterpädagogische und thematische Impulse für die Theaterarbeit entstehen können.

Theater entdecken