Viel Spaß beim gemeinsamen Reisen

Für 2023 sind sieben Ausflüge beim Betreuten Reisen vom Roten Kreuz geplant

Die erste Reise Ende Mai führt gleich nach Opatija, gefolgt von Lermoos in Tirol. Weitere Reisen führen an den Klopeinersee in Kärnten, nach Leibnitz in der Südsteiermark sowie ins Kaunertal in Tirol. Die Reisesaison wird mit Kaltern im schönen Südtirol im Oktober beendet. Einen Tagesausflug zur Insel Mainau per Schiff ist im Juli angesagt.