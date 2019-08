Viel Rauch um Nichts

Der Kommentar eines Rauchers zum Artikel "Pfand auf Zigarettenstummel".

Ein Pfandsystem für Zigarettenstummel: Das klingt zunächst nach hanebüchenem Unsinn oder einer Scherzmeldung, die von der Presse versehentlich übernommen wurde. Doch genau dies fordert ein 49-jähriger Berliner und findet prompt 50.000 Befürworter, die seine Petition bereitwillig unterschreiben. Bereits beim Flaschen- und Dosenpfand wandelt Deutschland auf einem Weg, den nicht viele europäische Staaten bestreiten. Doch ist der neue Vorschlag allein deshalb schlecht, weil er aus österreichischer Sicht abwegig erscheint? Die Antwort wird einem Nichtraucher jedenfalls leichter von den Lippen gehen. Als Raucher scheint es eine dieser Ideen zu sein, welche den Tabakkonsumenten zusätzlich gängeln, bevormunden und disziplinieren sollen. Eine Idee, wie man sie sonst höchstens auf einer Pressekonferenz der "Grünen" erwarten könnte. Dabei wäre ein Anreiz zum Umweltschutz gar nicht so verkehrt. Anstatt jedoch den wahren Anreiz, nämlich eine gesunde und intakte Umwelt, besser zu vermarkten, wird der Fokus einzig auf den monetären Aspekt gelegt - eine erweiterte Form des Bußgelds also, das auch all jene trifft, die ihre Zigaretten ordnungsgemäß entsorgen. Zwar kann eine finanzielle Einbuße das Bewusstsein der Menschen nachhaltig verändern, doch verhältnismäßig scheint es in diesem Fall nicht. Schließlich fordert niemand ein gesondertes Pfand auf jedwede Abfallprodukte, die in den getrennten Mülleimern der Republik oder eben an deren Straßenränder landen.