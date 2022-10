Viel Platz zum Toben und Entdecken

In der Bruggerwiesen wurde ein neuer Spielplatz eröffnet.

Lustenau Trotz regnerischem Wetter kamen viele Kinder mit ihren Eltern zum neuen Spielplatz Bruggerwiesen. Dieser wurde am Samstagnachmittag feierlich mit frischen Maroni, gebrannten Mandeln und einem warmen Apfelpunsch eröffnet. Beim neuen Spielplatz gab es für die Kinder allerhand zu entdecken. Es wurde eifrig gespielt, erforscht und viel gelacht.

Ein großes Piratenschiff inmitten des Sandkastens, eine Wasserrinne mit Wasserkurbel, Satelliten-Karusselle, Balanciermöglichkeiten, Schaukeln, zwei Holztipis und eine Rutsche: Die Spielmöglichkeiten beim Bruggerwiesen-Spielplatz sind vielfältig. Die Attraktionen wurden von den Kindern bei der Eröffnung genau unter die Lupe genommen und mit großer Freude angenommen. „Es freut uns, dass die Kinder die Spielmöglichkeiten so gut annehmen“, sagte Julia Bickel (ÖVP), Gemeinderätin für Familien und Kinder, die das bunte Treiben mit Freude beobachtete.

Das Quartier Bruggerwiesen ist groß. „Wir sind glücklich darüber, dass wir den Kindern hier einen weiteren Spielplatz neben dem Moosbach-Spielplatz anbieten können“, erklärte Freiraumplanerin Leanne Maree. Dem stimmte auch Anrainerin Judith Köb zu. „Endlich haben die Kinder einen Spielplatz in unmittelbarer Nähe und sie können auch mal allein zum Spielplatz sausen und hier miteinander spielen“, so Köb. Der neue Platz sei für alle Kinder eine große Bereicherung, wie Anrainerin Judith Köb betont. Vor allem deshalb, da er nur zu Fuß zu erreichen ist.

Auch für die Erwachsenen werde kommendes Jahr ein Mehrwert geschaffen, verrät Leanne Maree. „Rings um die große Eiche beim Spielplatz wird eine Art Park entstehen. Wir werden schattenspendende Bäume pflanzen und Sitzbänke zum Verweilen aufstellen“, so die Freiraumplanerin. Und auch die direkt angrenzende freie Grünfläche lädt zum Fangen- und Ballspielen ein. In der Bruggerwiesen können kleine und große Besucher das neue Angebot in vollen Zügen genießen. Bvs