"Viel mehr Frauen zur Bewegung motivieren"

Die Lauteracherin Nadja Scherer übernimmt ab sofort die Teamleitung für das Projekt TRIWomen im Ländle

Sie ist selbst bei einer Vielzahl an Wettbewerben am Start und möchte mit dieser Aufgabe noch mehr Frauen für den Triathlonsport bewegen. Sie arbeitet bei der Firma race |result und betreibt den JOLsport Shop in Lauterach. Sei übernimmt die Agenden beim Vorarlberger Triathlon Verband von Sandra Riedesser die dieses Projekt vor einem Jahr im Ländle gestartet hat.