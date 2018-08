Viel mehr als Blasmusik: „Federspiel“

Nüziders. Start in die neue Nüziger „kult pur“-Saison mit dem Besten, was World & Blasmusik zu bieten haben.

Ende Juli gastierten sie beim Weltmusikfestival WOMAD in London, in Österreich staubten sie den Worldmusic-Award ab – und jetzt liefern sie den Startschuss in die neue Kultpur-Saison in Nüziders. Ganz zur Freude von Obfrau Isabell Rudolph und ihrem Team: schließlich trifft man nicht jeden Tag auf eine so unverschämt junge, siebenköpfige Blasmusiker-Truppe, die wirklich großes Können mit Temperament, Humor, Charme und einer gehörigen Prise Ironie vereint und damit für Begeisterungsstürme beim Publikum sorgt.